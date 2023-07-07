Украине будет трудно получить приглашение в НАТО - Минобороны Эстонии

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что Украине будет трудно получить приглашение стать членом НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе, сообщает Европейская правда.

Об этом Певкур рассказал в интервью Vikerraadio.

"Приглашение Украины к членству может быть трудным. Война еще не закончилась. Эстония ходатайствует, чтобы Украина получила четкую дорожную карту. Это то, что послы НАТО формулируют и готовят на ежедневной основе. Мы надеемся, что к Вильнюсу она будет готова. Если нет, то вполне возможно, что главы государств начнут дорабатывать ее на месте" , – сказал эстонский министр.

Он добавил, что Эстония отправится в Вильнюс с предложением, что расходы на национальную оборону стран-членов НАТО должны составлять более двух процентов.