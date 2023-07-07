В Украине проживает 33 млн человек - исследование

В Украине сейчас проживает около 33 млн человек. К таким выводам пришли﻿ в общественной организации ОПОРА, подсчитав количество активных сим-карт.

В прошлом месяце было зафиксировано 48,3 млн активных сим-карт. Считается, что на 100 жителей приходится 143 карты. Так получается цифра не больше чем 33,8 млн человек в стране.

Таким образом можно прийти к выводу, что с конца 2021 года население Украины уменьшилось более чем на 7 млн человек.

Ранее Украинский институт будущего озвучивал цифру в 29 млн человек населения на сегодняшний день.