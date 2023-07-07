Поддержка ветеранского бизнеса: сколько человек уже получили гранты

По программе поддержки ветеранского бизнеса, средства на создание или развитие бизнеса получат 19 участников боевых действий и жен военных на общую сумму 6,8 млн грн, сообщает Новое время.

"Гранты для ветеранов и ветеранок и второго из их супругов — это возможность поддержать наших воинов. Они защищают нас на передовой, наша же задача — помочь им адаптироваться к мирной жизни, воплотить мечту открыть собственное дело, поддержать их родных. Именно так и возникла идея этой грантовой инициативы" , — отметила первый вице-премьер — министр Юлия Свириденко.

Первые гранты получат всего 19 человек: 10 участников боевых действий и 9 жен военных.

Восьмерым выплатят до 500 тысяч грн финансовой помощи, остальным — до 250 тыс грн. Общая сумма составляет 6,8 млн грн.

Чтобы принять участие в грантовой программе для ветеранов и их мужей или жен, можно подать заявку на портале Дія.

Какие размеры помощи и на что можно потратить деньги

В апреле правительство запустило новые грантовые программы для ветеранов на старт или развитие собственного бизнеса.

Программами предусмотрено предоставление нескольких видов грантов:

— 250 тыс грн предоставляются участнику боевых действий и/или лицу с инвалидностью вследствие войны при условии создания одного рабочего места;

— 500 тыс грн — для жены/мужа участника боевых действий и/или лица с инвалидностью вследствие войны при условии создания двух рабочих мест;

— 1 млн грн — для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью вследствие войны, которые зарегистрированы как ФЛП не менее трех лет, при условии создания четырех рабочих мест, минимум два из которых займут ветераны или лица с инвалидностью вследствие войны.

Гранты на 500 тыс грн и 1 млн грн будут предоставлять при условии софинансирования: 30% средств должен вложить в свое дело получатель гранта, 70% - предоставит государство в виде гранта.

Грантовые средства предприниматель может использовать на приобретение оборудования, сырья, материалов, аренду помещения и транспортных средств, закупку лицензионного программного обеспечения, оплату услуг по маркетингу и рекламе.