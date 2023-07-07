МАГАТЭ осмотрела Запорожскую АЭС, но на крышу еще не попала - Гросси

Эксперты Международного агентства по атомной энергии получили возможность осмотреть несколько объектов Запорожской атомной электростанции, заявил глава агентства Рафаэль Гросси 7 июля, сообщает Радио Свобода.

"Мы имеем прогресс. Со среды по сегодняшний день мы смогли получить больше доступа. Еще не на крышу, но мы подали запрос (оккупационным – ред.) властям, чтобы подняться туда" , – заявил он на пресс-конференции в Токио в пятницу.

Гросси выразил уверенность, что эксперты МАГАТЭ получат такое разрешение. В то же время, он указал на то, что они уже осмотрели несколько других объектов.

"Мы смогли осуществить осмотры охлаждающих ставок и других мест. Как видно из моих сообщений, мы не увидели никаких признаков взрывчатки или мин в этих местах" , – добавил генеральный директор.

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