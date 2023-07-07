Как от войны "пострадали" богатейшие россияне

Война РФ в Украине существенно повлияла на доходы самых богатых россиян. Только за первый день они потеряли почти 40 миллиардов долларов. Но и далее, в течение года, они продолжали нести убытки из-за западных санкций, сообщает Зеркало недели.

Как пишет «Слово и дело», самый богатый россиянин — владелец горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин — перед войной имел состояние в размере 31,3 млрд долларов. Через год он потерял 8,3% от этой суммы.

Наиболее значительно за более чем год полномасштабной войны сократилось состояние Виктора Вексельберга — на 62,1% (до 7,02 млрд долларов). Он владеет компанией «Ренова» и считается приближенным к Путину. Вексельберг попал в санкционные списки США, Канады, Британии и Украины. В частности, в Штатах хотят конфисковать его имущество на сумму 75 млн долларов.

Состояние Романа Абрамовича сократилось на 58,7% - до 7,48 млрд долларов. Он находится под санкциями Британии, Канады, Австралии, Швейцарии, Новой Зеландии, Украины и Евросоюза. Власти Великобритании позволили ему продать футбольный клуб «Челси» при условии, что все средства потом отдадут пострадавшим в Украине.

44,1% своего состояния на фоне войны потерял Сулейман Керимов (сейчас у него 8,49 млрд долларов). Российский депутат и бывший основной владелец золотопромышленной компании «Полюс» попал под санкции США, всех стран ЕС, Канады, Британии, Австралии, Швейцарии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Геннадий Тимченко, также попавший под санкции этих стран, потерял 42% состояния (13 млрд долларов). Он владеет долями в компаниях «Новатек», «Сибур», «Стройтрансгаз», «Трансойл» и «Колмар».

Более чем на треть сократилось состояние Алексея Мордашова (до 18,6 млрд долларов), Андрея Мельниченко (до 11,7 млрд), Виктора Рашникова (до 9,1 млрд), Вячеслава Кантора (до 6,05 млрд).

Однако есть и те, кому удалось приумножить свое состояние. Так, увеличил доходы Андрей Гурьев — до 23,1% (9,74 млрд долларов). Он владеет компанией-производителем удобрений, содержащих фосфор.

Свои активы также увеличили Михаил Прохоров (+5,7%), Дмитрий Рыболовлев (+0,9%), Сергей Галицкий (+11,7%), Сергей Попов (+4,6%), Татьяна Бакальчук (+2, 9%).