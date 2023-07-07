В Украине появились первые автошколы для людей с инвалидностью
В Украине начали работу первые инклюзивные автошколы. Пока проект запустили в пяти городах Украины, но планируют расширять. Об этом идет речь на сайте Министерства внутренних дел Украины.
Кто может прийти на обучение
На обучение в инклюзивных автошколах приглашают людей с инвалидностью, желающих получить водительское удостоверение категории В, и которые нуждаются в обучении или переобучении на автомобиле с ручным управлением.
Сейчас "учебный год" стартовал, и теоретические и практические курсы в адаптированных автошколах проходят первые 22 ученика. Кстати, один из них уже даже получил водительское удостоверение.
В каких городах открыли новые школы
Пока в Украине появилось только пять автошкол для людей с инвалидностью. Они размещены на базе учебных заведений системы МВД в:
- Киеве
- Днепре
- Львове
- Кропивницком
- Каменце-Подольском
"Мы хотим помочь социализироваться нашим защитникам и защитницам, а также охватить тех людей, которые получили инвалидность еще до войны и уже давно намерены стать водителями", - рассказывает о проекте заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.