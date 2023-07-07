В Украине появились первые автошколы для людей с инвалидностью

В Украине появились первые автошколы для людей с инвалидностью
Фото: facebook

В Украине начали работу первые инклюзивные автошколы. Пока проект запустили в пяти городах Украины, но планируют расширять. Об этом идет речь на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Кто может прийти на обучение

На обучение в инклюзивных автошколах приглашают людей с инвалидностью, желающих получить водительское удостоверение категории В, и которые нуждаются в обучении или переобучении на автомобиле с ручным управлением.

Сейчас "учебный год" стартовал, и теоретические и практические курсы в адаптированных автошколах проходят первые 22 ученика. Кстати, один из них уже даже получил водительское удостоверение.

В каких городах открыли новые школы

Пока в Украине появилось только пять автошкол для людей с инвалидностью. Они размещены на базе учебных заведений системы МВД в:

  • Киеве
  • Днепре
  • Львове
  • Кропивницком
  • Каменце-Подольском
"Мы хотим помочь социализироваться нашим защитникам и защитницам, а также охватить тех людей, которые получили инвалидность еще до войны и уже давно намерены стать водителями", - рассказывает о проекте заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

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