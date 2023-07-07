Чехия предоставит Украине ударные вертолеты и боеприпасы

Чехия передаст Украине дополнительные ударные вертолеты, крупнокалиберные боеприпасы и поможет в подготовке пилотов истребителей F-16, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в пятницу в Праге.

"Сегодня я подтвердил господину президенту, что Чехия дарит Украине штурмовые вертолеты в ближайшие месяцы и еще 100 тысяч штук крупнокалиберных снарядов" , – сказал Фиала.

Он добавил, что Чехия поможет Украине подготовить специалистов для использования истребителей F-16 и предоставит Украине симулятор для тренировок.

"Должен сказать, что вызывает восхищение то, как мужественно Украина защищается от варварского нападения России, и я рад, что мужественной защите, успешной обороне помогают и наши поставки военной помощи" , – подчеркнул чешский премьер.

Он отметил, что продолжается уже 500 дней, и Чехия отправили почти 700 единиц тяжелой техники и более четырех миллионов боеприпасов Украине.

На вооружении чешской армии есть около 40 вертолетов, из которых 30 – советского и российского производства серии Ми. Армия имеет несколько машин Ми-8 и Ми-17, и их эксплуатация завершится через несколько лет. Она также имеет 15 модернизированных вертолетов Ми-171Ш и может эксплуатировать их до 2035 года.