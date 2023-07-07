В РФ дорожает бытовая техника и алкоголь из-за падения рубля

В РФ дорожает бытовая техника и алкоголь из-за падения рубля
Фото: Pixabay

В России стоимость бытовой техники и импортного алкоголя продолжает расти из-за падения рубля, сообщает Лига.Бизнес.

По данным российского "Коммерсанта", производители бытовой техники уже начали посылать письма российским дистрибьюторам с предупреждениями о приближенном повышении цен. В связи с обесцениванием рубля такие компании, такие как Archelik, Себ-Восток, Maunfeld, Lex и другие, планируют увеличить стоимость техники в среднем на 10% с 4 августа.

Глава представительства Candy-Hoover Group в России также подтвердил повышение цен, заявив, что из-за курса валют им придется поднять розничные цены на 15%.

Российская Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предусматривает, что стоимость производства техники и электроники в России также вырастет из-за падения рубля, поскольку многие комплектующие импортируются.

Кроме того, из-за обесценивания рубля импортеры алкоголя также планируют повысить цены на 10%. К примеру, Московская пивоваренная компания уже увеличила цены на 6-8% с 17 июля. Исполнительный директор виноторговой компании Fort считает, что при курсе 100 рублей за евро существенного роста цен не произойдет, но если курс превысит 120 рублей, ситуация может измениться.

Новости

Популярные темы форума

analytics