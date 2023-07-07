В РФ дорожает бытовая техника и алкоголь из-за падения рубля

В России стоимость бытовой техники и импортного алкоголя продолжает расти из-за падения рубля, сообщает Лига.Бизнес.

По данным российского "Коммерсанта", производители бытовой техники уже начали посылать письма российским дистрибьюторам с предупреждениями о приближенном повышении цен. В связи с обесцениванием рубля такие компании, такие как Archelik, Себ-Восток, Maunfeld, Lex и другие, планируют увеличить стоимость техники в среднем на 10% с 4 августа.

Глава представительства Candy-Hoover Group в России также подтвердил повышение цен, заявив, что из-за курса валют им придется поднять розничные цены на 15%.

Российская Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предусматривает, что стоимость производства техники и электроники в России также вырастет из-за падения рубля, поскольку многие комплектующие импортируются.

Кроме того, из-за обесценивания рубля импортеры алкоголя также планируют повысить цены на 10%. К примеру, Московская пивоваренная компания уже увеличила цены на 6-8% с 17 июля. Исполнительный директор виноторговой компании Fort считает, что при курсе 100 рублей за евро существенного роста цен не произойдет, но если курс превысит 120 рублей, ситуация может измениться.