Зеленский о поставках дальнобойных систем Украине: Зависит только от США

Президент Владимир Зеленский настаивает на необходимости получения Украиной дальнобойного оружия для эффективного проведения оборонно-наступательных операций, сообщает Укринформ.

Вопрос дальнобойных систем зависит сейчас от США, а переговоры о дальнобойных снарядах ведутся и с другими странами, заявил Зеленский во время совместной с премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой пресс-конференции в Праге.

"Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию выполнять, сложно проводить оборонительную операцию. Это говорит о том, что ты защищаешь свою землю, и ты не можешь достичь соответствующей дистанции, чтобы разрушить твоего врага. То есть дистанционное преимущество есть у врага. Поэтому это важно не только для наступательных, но и для оборонно-наступательных действий военных" , - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина проводит переговоры о соответствующем оружии с партнерами.

"Прежде всего, об этом мы говорим – относительно систем дальнобойных – мы говорим с Соединенными Штатами Америки, это зависит только от них на сегодняшний день" , - сказал президент.

Кроме того, он пояснил, что существуют еще дальнобойные снаряды в артиллерийские системы, предоставленные украинской армии другими странами.