РФ стала применять втрое меньше "Калибров" — Воздушные силы
Российские оккупанты начали применять крылатые ракеты "Калибр" примерно втрое меньше, чем ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Об этом рассказал спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"По данным Генштаба, разведки, Россия имеет возможность производить около 30 "Калибров" в месяц. Поэтому 10-15 "Калибров" за одну атаку, носителей в Черном море у них достаточно, а вот ракет не очень. Сколько могут, столько и применяют. Было бы больше, летело бы на нас больше этого хлама", - рассказал Игнат.
По словам представителя Воздушных сил, стратегический запас ракет Россия потратила на удары по энергетической инфраструктуре Украины еще осенью и зимой. В то же время враг активно использует ракеты С-300 по прифронтовым территориям и Х-22.
"Однако Х-22 они уже не производят. Это старые советские ракеты. За время полномасштабного вторжения более 150 Х-22 было выпущено по Украине", - объяснил спикер.