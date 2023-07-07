РФ стала применять втрое меньше "Калибров" — Воздушные силы

Российские оккупанты начали применять крылатые ракеты "Калибр" примерно втрое меньше, чем ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом рассказал спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"По данным Генштаба, разведки, Россия имеет возможность производить около 30 "Калибров" в месяц. Поэтому 10-15 "Калибров" за одну атаку, носителей в Черном море у них достаточно, а вот ракет не очень. Сколько могут, столько и применяют. Было бы больше, летело бы на нас больше этого хлама" , - рассказал Игнат.

По словам представителя Воздушных сил, стратегический запас ракет Россия потратила на удары по энергетической инфраструктуре Украины еще осенью и зимой. В то же время враг активно использует ракеты С-300 по прифронтовым территориям и Х-22.