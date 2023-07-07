Польша не подтверждает присутствие "вагнеровцев" в Беларуси, за исключением Пригожина

Польские спецслужбы пока не подтверждают присутствие ППК «Вагнер» в Беларуси, подтверждают присутствие в стране ее главаря Евгения Пригожина, сообщает Укринформ.

Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

"Хочу подчеркнуть одно – наши службы не подтверждают наличия на сегодняшний день группы "Вагнера" в Беларуси, кроме ее лидера. Однако это может измениться" , – заявил Каминский.

Министр не исключил, что часть "вагнеровцев" может появиться на польско-белорусской границе для выполнения "конкретных задач". Он отметил, что Польша не допустит дестабилизации границы страны, поэтому уже сейчас проводит превентивные мероприятия.

"Несомненно, когда "вагнеровцы" появятся в Беларуси, то не для того, чтобы отдыхать. Они будут выполнять какую-то миссию - против Украины, Литвы или Польши" , - подчеркнул Каминский.

На минувшей неделе Каминский сообщил, что в связи с напряженной ситуацией на границе с Беларусью он решил подкрепить польские силы на границе группой из 500 служащих полиции из превентивных подразделений и отделов противодействия терроризму. Они усиливают польский контингент на польско-белорусской границе, состоящий из 5 тыс. пограничников и 2 тыс. военнослужащих.