В Литве не исключили наложение вето на декларацию саммита НАТО

В Литве не исключили наложение вето на декларацию саммита НАТО
Фото: European Union 2023 – Source: EP

Президент Гитанас Науседа не исключает возможности наложения вето на текст декларации Вильнюсского саммита НАТО, сообщает Европейская правда.

По словам Науседы, он наложит вето на текст декларации, если предложенные решения и формулировки не будут отвечать интересам Литвы.

"Я никому не обещал, что буду вести себя согласно установленным правилам хорошего тона. Иногда этикет нужно нарушать, но для этого должна быть серьезная причина", – отметил литовский президент.

Он подчеркнул, что "речь идет об очень серьезных вещах", поскольку есть вопросы, связанные с безопасностью Литвы.

"И если какие-то вещи будут расходиться с интересами нашей безопасности, то даже тот факт, что мы являемся организаторами мероприятия, не лишает нас права поднимать этот вопрос гораздо острее", – добавил Науседа.

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