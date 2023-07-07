В Литве не исключили наложение вето на декларацию саммита НАТО

Президент Гитанас Науседа не исключает возможности наложения вето на текст декларации Вильнюсского саммита НАТО, сообщает Европейская правда.

По словам Науседы, он наложит вето на текст декларации, если предложенные решения и формулировки не будут отвечать интересам Литвы.

"Я никому не обещал, что буду вести себя согласно установленным правилам хорошего тона. Иногда этикет нужно нарушать, но для этого должна быть серьезная причина" , – отметил литовский президент.

Он подчеркнул, что "речь идет об очень серьезных вещах", поскольку есть вопросы, связанные с безопасностью Литвы.