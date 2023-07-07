Мировые цены на продовольствие упали до минимума за 2 года — ООН

Индекс мировых цен продовольственного агентства (ФАО) ООН упал в июне 2023 года до самого низкого уровня более чем за два года из-за падения цен на сахар, растительные масла, крупы и молочные продукты, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Индекс в июне составил в среднем 122,3 пункта, что на 1,4% ниже, чем в мае, и на 23,4% по сравнению с пиковым значением в марте 2022 года.

Индекс цен на зерновые ФАО снизился на 2,1% по сравнению с маем. Международные котировки на фуражное зерно в июне снизились на 3,4%, в основном за счет увеличения поставок кукурузы из текущего урожая в Аргентине и Бразилии и улучшения перспектив производства в ключевых регионах производства в США. Мировые цены на пшеницу упали на 1,3%, так как в Северном полушарии начался сбор урожая, под влиянием обильных запасов и более низкой экспортной пошлины РФ, а также улучшения условий в США.

Индекс цен на растительное масло ФАО снизился на 2,4% по сравнению с маем, поскольку более низкие мировые цены на пальмовое и подсолнечное масла более чем компенсировали рост котировок на соевое и рапсовое масло под влиянием погодных условий в основных регионах выращивания.

Индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 0,8% в июне, что было обусловлено более низкими мировыми ценами на сыр, хотя мировые цены на сливочное масло выросли благодаря активному спросу на спотовые поставки, в основном с Ближнего Востока.

Индекс цен на сахар ФАО снизился на 3,2%, что стало его первым падением после четырех последовательных месячных повышений, в основном вызванным хорошими темпами сбора урожая сахарного тростника в Бразилии и вялым мировым спросом на импорт, особенно из Китая.

Индекс цен на мясо ФАО в июне практически не изменился, при этом цены на мясо птицы выросли на фоне высокого спроса на импорт из Восточной Азии на фоне сохраняющихся проблем с поставками, связанных с широкомасштабными вспышками птичьего гриппа. Международные цены на свинину также выросли, в то время как цены на говядину и баранину снизились из-за увеличения экспортных поставок из Океании.