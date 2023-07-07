В РФ произошел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ

В пятницу, 7 июля, в России на заводе Промсинтез в Чапаевске в Самарской области произошел взрыв. Об инциденте на предприятии, которое является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ, сообщили экстренные службы РФ, сообщает Лига.Бизнес.

В результате взрыва по предварительным официальным данным шесть человек погибли, двое пострадали. Причина взрыва пока не известна.

В то же время в местных пабликах отмечается, что взрыв произошел на трубопроводе.

РоссСМИ со ссылкой на источники сообщают, что взрыв случился в цехе завода. "В результате демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ в цехе завода Промсинтез в Чапаевске произошел взрыв, в результате которого пострадали восемь человек, шесть из которых погибли", – сказал собеседник российского агентства ТАСС.

По данным Shot, рванула труба по подаче азота. Все погибшие и пострадавшие — рабочие цехов.

Отметим, что завод находится на расстоянии чуть более 900 км от украинской границы.

Скриншот: Google Maps

На сайте завода сообщается, что Промсинтез является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и постсоветских странах. На предприятии производят взрывчатые вещества — тротил, аммонал и прочее легко воспламеняющееся вещества.