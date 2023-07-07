Эрдоган после визита Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским может поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении турецкого телеканала A Haber.

Журналистка телеканала, которая освещает визит Зеленского в Турцию, в прямом эфире, сообщила, что после этого у Эрдогана запланирован контакт с Путиным.

Во время визита Зеленского будут обсуждаться последние события относительно войны РФ против Украины, продолжение "зерновой сделки" и двусторонние отношения.