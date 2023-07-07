Даже наихудший сценарий на ЗАЭС не угрожает населению радиацией – ANS

Даже самый плохой сценарий развития событий на захваченной российскими военными Запорожской атомной электростанции не будет представлять радиологической опасности для населения, считают в Американском ядерном обществе (American Nuclear Society, ANS), вывод которого распространил НАЭК "Энергоатом", сообщает Украинская правда.

"Наши эксперты тщательно рассмотрели "худшие сценарии", включая обстрел и преднамеренный подрыв реакторов и контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива. Они не могут предсказать ситуацию, которая приведет к радиационным последствиям для здоровья населения" , - сообщили в ANS.

Американское ядерное общество напоминает, что 6 реакторов ЗАЭС остановлены уже более десяти месяцев и больше не производят достаточно тепла, чтобы вызвать быстрый радиологический выброс.

"ЗАЭС спроектирована таким образом, чтобы противостоять природным и техногенным угрозам. Толстые, армированные сталью, железобетонные защитные сооружения защищают активные зоны реактора и предназначены для удержания радиоактивных материалов изолированно от окружающей среды.

В маловероятном случае, если защитные конструкции будут нарушены, любой потенциальный выброс радиоактивных материалов будет ограничен непосредственной зоной, окружающей реакторы. В связи с этим, любое сравнение ЗАЭС с "Чернобылем" или "Фукусимой" является неточным и вводящим в заблуждение" , - говорится в сообщении экспертов.

Американское ядерное общество считает, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ или IAEA) должны получить немедленный, беспрепятственный доступ ко всем зонам оккупированной Россией атомной электростанции.

Именно МАГАТЭ является наиболее надежным источником актуальной информации о ЗАЭС, добавляют в обществе.

Американское ядерное общество продолжает следить за официальными заявлениями и "болтовней" в социальных сетях о состоянии Запорожской атомной электростанции.