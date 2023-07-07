Из-за непогоды в Украине обесточены 710 населенных пунктов — Минэнерго
В результате масштабного грозового шторма в 11 областях зафиксировано повреждение линий электропередачи. Обесточены 710 населенных пунктов.
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.
Наибольше обесточиваний на Черниговской, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.
Также из-за непогоды остается без света часть потребителей в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой областях. Продолжаются восстановительные работы.
В то же время в результате ночных обстрелов Украины повреждения объектов энергетической инфраструктуры не зафиксированы, отметили в Минэнерго.