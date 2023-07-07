За 500 дней войны погибло втрое больше гражданских, чем за 8 лет – ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) заявила, что за последние 500 дней погибло втрое больше гражданских лиц, чем за все предыдущие восемь лет боевых действий на востоке Украины, сообщает Укринформ.

Как отмечается, Мониторинговая миссия смогла подтвердить гибель более 9 000 гражданских лиц, в том числе более 500 детей, с момента нападения России 24 февраля 2022 года, но предупредила, что реальное количество жертв может быть намного выше.

"Сегодня мы отмечаем очередную печальную отметку в войне, которая продолжает приводить к ужасным потерям гражданского населения Украины" , – сказала заместитель главы ММПЧЛ Ноэль Калхун на 500-й день от начала широкомасштабного вторжения России.

В ООН отметили, что общее ежемесячное количество погибших и раненых уменьшилось в начале этого года по сравнению с 2022 годом, но в мае и июне их среднее количество вновь возросло.

Мониторинговая миссия напомнила о последнем смертельном нападении 27 июня, когда 13 гражданских лиц, в том числе четверо детей, погибли вечером в результате ракетного удара по оживленному торговому району в Краматорске на востоке Украины. Среди погибших во время этого нападения в Краматорске была украинская писательница и правозащитница Виктория Амелина, умершая в начале этой недели от ранений.

Буквально через несколько дней спустя еще один ракетный удар унес жизни 10 гражданских лиц во Львове. За эти две недели количество погибших среди гражданских лиц является одним из самых высоких с начала российского вторжения, отмечается в заявлении.