Минфин: Военные расходы останутся высокими и в следующем году
Расходы Украины на оборону во время войны в следующем году останутся высокими. Возможностей для сокращения бюджетного дефицита мало, хотя правительству удалось поддержать сбор доходов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Об этом заявил министра финансов Сергея Марченко в интервью Bloomberg.
"Мы стараемся делать домашнее задание", - сказал Марченко, добавив, что в этом году ожидается экономический рост на уровне 3%.
По его словам, правительство привлечь стимулы партнеров, чтобы помочь Украине покрыть дефицит в 2024 году.
"Теперь у нас есть программа ЕС, и мы хотели бы, чтобы другие страны G-7 также вмешались и помогли Украине", - сообщил он.
Марченко подтвердил обещание защищать инвестиции и искоренять коррупцию.
"Мы стараемся минимизировать все возможные коррупционные риски - это наш выбор, и мы добьемся того, чтобы показать всему цивилизованному миру, что Украина движется в правильном направлении", - сказал министр.
По словам Марченко, возникла необходимость того, чтобы союзники предоставляли страховку от военных рисков для привлечения инвестиций.
"Без международной поддержки, без страхования от военных рисков мы не сможем привлечь столько инвестиций, сколько нам нужно для реконструкции. Нам нужны инвестиции прямо сейчас - нам не нужно ждать, пока закончится война, потому что иначе мы не получим первоначальный импульс для этой победы", - сообщил он.