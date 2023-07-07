Минфин: Военные расходы останутся высокими и в следующем году

Расходы Украины на оборону во время войны в следующем году останутся высокими. Возможностей для сокращения бюджетного дефицита мало, хотя правительству удалось поддержать сбор доходов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом заявил министра финансов Сергея Марченко в интервью Bloomberg.

"Мы стараемся делать домашнее задание" , - сказал Марченко, добавив, что в этом году ожидается экономический рост на уровне 3%.

По его словам, правительство привлечь стимулы партнеров, чтобы помочь Украине покрыть дефицит в 2024 году.

"Теперь у нас есть программа ЕС, и мы хотели бы, чтобы другие страны G-7 также вмешались и помогли Украине" , - сообщил он.

Марченко подтвердил обещание защищать инвестиции и искоренять коррупцию.

"Мы стараемся минимизировать все возможные коррупционные риски - это наш выбор, и мы добьемся того, чтобы показать всему цивилизованному миру, что Украина движется в правильном направлении" , - сказал министр.

По словам Марченко, возникла необходимость того, чтобы союзники предоставляли страховку от военных рисков для привлечения инвестиций.