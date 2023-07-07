В российском плену более 25 тысяч гражданских – Лубинец

Более 25 тысяч граждан Украины считаются гражданскими заложниками Российской Федерации. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время Всеукраинского правозащитного форума "Легион права", сообщает Укринформ.

"Вчера (6 июля – ред.) состоялось очередное возвращение пленных. По состоянию на сегодняшний день нам удалось вернуть 2 576 граждан Украины, из которых 144 - гражданские заложники. Сейчас только гражданских заложников в российском плену находится более 25 тысяч.

Сколько нужно времени Украине, чтобы вернуть всех своих граждан? Если не будет запущен действенный механизм, на это уйдут годы, десятилетия. Каждый день Российская Федерация подвергает пыткам наших граждан. Мы это фиксируем" , – сказал Лубинец.

Омбудсмен рассказал, что в редких случаях обмены происходят благодаря сотрудничеству с гражданским обществом. Он не раскрыл деталей, но поблагодарил всех, кто приобщается к этому процессу.

Уполномоченный ВР по правам человека обратился в международное сообщество с просьбами помочь Украине вернуть всех своих граждан.