Макрон заявил о возобновлении порядка во Франции после беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возобновлении порядка в стране после нескольких ночей относительного покоя после недавних массовых беспорядков, сообщает Укринформ.

"Я иногда слышу: "Он (Макрон – ред.) не понимает проблем Франции". Но кто мог предположить, что произойдет в такой форме, в городах, которые в некоторых случаях никогда раньше не сталкивались с городским насилием?" , - заметил Макрон во время встречи с местными чиновниками на юго-западе Франции.

Он также считает, что в стране уже возобновлен порядок после беспорядков с 27 июня.

Отмечается, что минувшей ночью по всей Франции было задержано еще около двадцати человек.

Президент также призвал людей к диалогу между "всеми слоями населения страны" во избежание повторения подобного кризиса.