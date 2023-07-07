Зеленский из Чехии отправился в Словакию
Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Болгарию и Чехию отправился в Словакию, сообщает Европейская правда.
Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.
"Следующая – Словакия. Важные встречи в Братиславе с президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором, председателем Национального Совета Борисом Колларом", – сообщил Зеленский.
По его словам, на встречах речь пойдет о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины, саммите НАТО и "формуле мира", двустороннем сотрудничестве, энергетической безопасности.
Владимир Зеленский посетил Болгарию в первой половине дня в четверг, а вечером отправился в Чехию.