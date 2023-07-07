На Таврическом направлении РФ 18 раз атаковала позиции ВСУ — спикер

В течение суток враг 18 раз атаковал позиции ВСУ на Таврическом направлении. Украинские защитники уничтожили 156 окупантов, ранены - 135, сообщает Укринформ.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

"В течение суток враг 18 раз атаковал позиции ВСУ на этом направлении, при этом боевые столкновения приходятся на Марьинку в количестве 13 атак. артиллерию" , - сообщил спикер.

По его словам, на Авдеевском направлении силы обороны продолжают удерживать наступление российских войск в Первомайском районе. По Авдеевке враг дополнительно нанес удары дронами-камикадзе.

На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии наши защитники отразили все атаки в районе города Марьинка. Враг проводил безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. По данным спикера, в Запорожье ситуация не претерпела существенных изменений в сутки - противник сосредотачивается на содержании занятых рубежей и недопущении продвижения наших ударных подразделений.

В течение суток на Таврическом направлении было уничтожено – 156 окупантов, ранено 135, в плену – 1 человек. Было уничтожено 28 единиц вооружения и военной техники противника. В частности, 6 танков, 5 единиц боевых бронированных машин, 4 орудия и 6 вражеских складов боеприпасов.