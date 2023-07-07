Столтенберг озвучил решения, которые НАТО примет по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на саммите Альянса в Вильнюсе лидеры примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента. Об этом Столтенберг рассказал в пятницу на пресс-конференции накануне саммита НАТО, сообщает Европейская правда.

"На саммите мы сделаем Украину еще сильнее и изложим видение ее будущего. Я ожидаю, что союзники примут пакет с тремя элементами, чтобы приблизить Украину к НАТО" , – сказал Столтенберг.

По его словам, лидеры согласуют многолетнюю программу поддержки, чтобы гарантировать полную совместимость между украинскими вооруженными силами и НАТО.

Во-вторых, отметил генсек, на саммите обновят политические связи между Украиной и НАТО, начав Совет Украина-НАТО.

"И третье. Я ожидаю, что лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО, и будут едины в том, как приблизить Украину к ее цели" , – добавил Столтенберг.

Он добавил, что НАТО поможет Украине в переходе от советского к натовскому оборудованию и стандартам.