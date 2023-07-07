Швейцария и Австрия присоединились к европейской инициативе ПВО "Небесный щит"

Министры обороны Швейцарии, Германии и Австрии в пятницу подписали меморандум о взаимопонимании относительно участия в европейской инициативе "Небесный щит", сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило швейцарское правительство.

Согласно сообщению, в Берн в пятницу прибыли министры обороны Австрии и Германии. Главными темами их встречи были ситуация с безопасностью в Европе, последствия войны в Украине, трехстороннее сотрудничество и военное миротворчество.

Три министра обороны подписали меморандум о взаимопонимании относительно участия в европейской инициативе "Небесный щит" (ESSI).

"Небесный щит" – это немецкая инициатива по наземной противовоздушной обороне в Европе, основанная в августе 2022 года и направленная на усиление противовоздушной обороны в Европе и лучшую концентрацию усилий в этой области.

ESSI имеет целью лучше координировать и, где это уместно, объединять проекты закупок в сфере противовоздушной обороны в Европе.

Это позволит использовать экономию от масштаба, улучшить оперативную совместимость, а следовательно, сделает возможным сотрудничество в области подготовки, технического обслуживания и логистики, заявили в швейцарском правительстве.

Каждая страна-участница контролирует степень своего участия в инициативе. В рамках этого меморандума Швейцария будет изучать, в каких сферах она усилит сотрудничество.

Нейтральные государства могут участвовать во многих сферах инициативы, подчеркнули в правительстве Швейцарии. Швейцария и Австрия изложили свои условия по нейтралитету в дополнительной декларации, заявив, например, что они не будут участвовать и не будут вовлечены в международные военные конфликты.