Интенсивность обстрелов Харькова с территории РФ уменьшилась — ОВА

Интенсивность обстрелов Харькова с территории РФ уменьшилась — ОВА
Фото: Рixabay

Интенсивность обстрелов Харькова с территории РФ снизилась, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Радио Свобода.

"Она уменьшилась. Потому что наши Силы обороны работают в этом направлении. Врагу все труднее и труднее наносить удары по Харькову", – рассказал он в эфире национального телемарафона.

Однако, по его словам, войска РФ продолжают обстреливать север Харьковщины – приграничные населенные пункты в 10-километровой зоне.

Российские войска регулярно обстреливают Харьковщину. Областной центр часто подвергается атакам зенитными ракетами С-300, которые, по данным украинских военных, противник запускал с территорию соседней Белгородской области РФ.

Харьков находится на расстоянии около 30 км от границы с Россией.

© 2023 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода

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