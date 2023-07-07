Интенсивность обстрелов Харькова с территории РФ уменьшилась — ОВА
Интенсивность обстрелов Харькова с территории РФ снизилась, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Радио Свобода.
"Она уменьшилась. Потому что наши Силы обороны работают в этом направлении. Врагу все труднее и труднее наносить удары по Харькову", – рассказал он в эфире национального телемарафона.
Однако, по его словам, войска РФ продолжают обстреливать север Харьковщины – приграничные населенные пункты в 10-километровой зоне.
Российские войска регулярно обстреливают Харьковщину. Областной центр часто подвергается атакам зенитными ракетами С-300, которые, по данным украинских военных, противник запускал с территорию соседней Белгородской области РФ.
Харьков находится на расстоянии около 30 км от границы с Россией.
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