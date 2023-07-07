На крышах ЗАЭС россияне установили пулемётные гнёзда — NYT

Российские войска разместили пулеметные гнезда на крышах энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, сообщает NYT, сообщает Зеркало недели.

"Мы знаем, что на крышах нескольких энергоблоков размещены пулеметные гнезда" , - сказал Котин в эфире украинского телевидения.

Он не предоставил дальнейших подробностей.

Пулеметные гнезда – это, как правило, невысокие баррикады, часто из мешков с песком, которые используются для защиты оружия и самих пулеметчиков.

Котин не сказал, были ли пулеметы также размещены на крыше, хотя само оружие может быть быстро установлено.

Украина ранее сообщала, что российские войска создавали оборонительные сооружения, завозили боеприпасы и устанавливали мины на территории станции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в начале этой недели, что российские оккупанты, возможно, разместили взрывчатку на крышах некоторых зданий электростанции, потенциально готовясь к провокации, в которой хотят обвинить Украину.

В четверг, 6 июля, Котин сообщил, что новые снимки с электростанции "также могут указывать на то, что на крышах может быть взрывчатка".