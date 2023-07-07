Зеленский: Что такое победа и конец войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важно, чтобы победа в войне наступила не для одной категории людей, а для всех, сообщает Зеркало недели.

"Что такое победа и что такое конец войны? Это зависит от потерь: Есть люди, потерявшие дома, а есть люди, потерявшие своих близких. Очень хочется, чтобы эта победа была не для одной категории людей, а чтобы она действительно была для всех" , - сказал Зеленский во время брифинга в Праге.

Он отметил, что для Украины важно не просто закончить боевые действия, а восстановить территориальную целостность, суверенитет, вернуть украинцев из российского плена и похищенных Россией детей, а также наказать за военные преступления российских убийц.