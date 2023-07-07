ВСУ о темпах наступления на Бердянск и Мелитополь: Создаем благоприятные условия

Спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень заявил, что успех в наступлении на юге — это не только продвижение вперед, сообщает Лига.net.

По его словам, в направлении Мелитополя и Бердянска россияне ведут активную оборону и предпринимают "колоссальные усилия", чтобы не допустить продвижение ударных подразделений Вооруженных Сил Украины.

"Ведут обстрелы всей линии фронта, бьют и по населенным пунктам. В ответ уничтожаем врага дальше. Уменьшаем максимально его боевой потенциал и обеспечение" , — сказал Шершень.

Он отметил, что ракетчики и артиллеристы выполнили 1247 огневых задач за сутки — противник потерял 56 человек убитыми, 135 ранеными, один оккупант попал в плен. Уничтожено 28 единиц вооружения и техники.