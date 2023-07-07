В Киеве проведут учения по национальному сопротивлению
В Киеве начали запись всех желающих на однодневные бесплатные учения по подготовке к национальному сопротивлению. Об этом сообщили в КГГА.
По словам заместителя директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Михаила Щербины, занятия будут проходить в группах и продлятся 6 часов.
Обучение будет по следующим направлениям:
- основы минно-взрывной безопасности: правила обращения с взрывоопасными предметами;
- стрелковая подготовка: как обращаться с огнестрельным оружием;
- защита от оружия массового поражения: действия в условиях радиационного и химического загрязнения.
Занятия будут проводить работники Департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры, которые имеют достаточный уровень подготовки.
Для удобства пройти подготовку можно в рабочие и выходные дни.
Желающие должны заполнить регистрационную форму. Место проведения обучения сообщат каждому участнику лично.