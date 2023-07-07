В Украине началась новая эра высокоточных войн - СМИ

Большие войны – это трагедии для людей и стран, участвующих в них. Они также изменяют, как мир готовится к конфликтам, что имеет судьбоносные последствия для глобальной безопасности. Великобритания, Франция и Германия отправляли наблюдателей на гражданскую войну в США, чтобы изучать битвы типа Геттисберга. Танковые дуэли войны Судного дня 1973 года ускорили превращение американской армии из проигравшей во Вьетнаме в разгромившую Ирак в 1991 году. Эта кампания, в свою очередь, побудила лидеров Китая перестроить Народно-освободительную армию в ту грозную силу, какова она сегодня. Со ссылкой на The Economist, сообщает Зеркало недели.

«Война в Украине является самой большой в Европе с 1945 года. Она будет определять представление о войне на десятилетия вперед. Она разрушила любые иллюзии по поводу того, что современный конфликт может ограничиться кампаниями против милитаризованных групп или эволюционировать в сторону борьбы с низким количеством жертв в киберпространстве.

В свою очередь, она указывает на новый тип высокоинтенсивной войны, которая сочетает в себе новейшие технологии с убийствами и потреблением боеприпасов в промышленных масштабах, а также привлекает гражданское население, союзников и частные компании» , - пишет издание.

Не стоит даже сомневаться в том, что авторитарные режимы изучают, как получить преимущество в любом будущем конфликте. Либеральные общества должны признать, что войны между индустриально развитыми странами – это вполне реальная перспектива, поэтому следует начать готовиться к этому.

The Economist пишет, что украинское поле битвы дает сразу три важных урока. Первый состоит в том, что поле боя становится прозрачным.

«Забудьте о биноклях или картах, лучше думайте о сенсорах на спутниках и флотилии все видящих беспилотников. Дешевые и вездесущие, они предоставляют данные для обработки постоянно совершенствующимися алгоритмами, которые могут находить иглы в стогах сена: мобильный сигнал российского генерала или очертания замаскированного танка. Затем эта информация может быть передана спутниками солдату на самом низком уровне на фронте или использована для наведения артиллерии и ракет с беспрецедентной точностью и дальностью» , - говорится в статье.

Это качество гиперпрозрачности означает, что предстоящие войны будут зависеть от разведки. Приоритетами станут обнаружение врага быстрее, чем это сделает он, а также ослепление вражеских сенсоров (дронов или спутников) и выведение из строя средств передачи данных на поле боя с помощью кибератак, средств радиоэлектронной борьбы или с помощью старомодной взрывчатки.

«Войскам придется разрабатывать новые способы ведения боя, полагаясь на мобильность, рассредоточение, сокрытие и обман. Большие армии, которые не инвестируют в новые технологии или не разрабатывают новые доктрины, будут разгромлены меньшими армиями, которые это делают» , – прогнозирует издание.

Даже в эпоху искусственного интеллекта второй урок состоит в том, что в войне все еще может быть задействована огромная физическая масса: сотни тысяч человек, миллионы машин и боеприпасов. Потери в Украине были очень большие, потому что способность видеть цели и точно попадать в них приводит к стремительному росту числа погибших.

Чтобы приспособиться, войска перекопали горы грязи, чтобы вырыть окопы, сравнимые с Верденом или Пашендейлом. Расходы боеприпасов и техники потрясающие: Россия выпустила 10 миллионов снарядов в год. Украина теряет 10 тысяч беспилотников в месяц. Она просит своих союзников о старомодных кассетных боеприпасах, чтобы помочь ей в контрнаступлении.

В конце концов, технологии могут изменить то, как потребности в этой «массе» удовлетворяются и поддерживаются. 30 июня генерал Марк Милли предположил, что через 10-15 лет треть современных вооруженных сил будет роботизирована. Представьте беспилотные самолеты и танки без экипажей. Однако армии должны быть способны сражаться как в этом десятилетии, так и в следующем.

«Это означает пополнение запасов, чтобы подготовиться к высоким темпам потерь личного состава, созданию промышленного потенциала для производства техники в гораздо больших масштабах и обеспечению армий резервами живой силы. Саммит НАТО 11 и 12 июля станет проверкой того, смогут ли западные страны и активизировать свой Альянс в этих целях» , - пишет The Economist.

Третий урок, также касающийся большей части 20-го века, заключается в том, что предел большой войны является широким и нечетким. Конфликты Запада в Афганистане и Ираке велись небольшими профессиональными армиями и накладывали небольшое бремя на гражданское население (но часто приносили много страданий местному населению).

В Украине гражданское население было вовлечено в войну не только как жертва, но и в роли участника. Бабушка из провинции может помогать управлять артиллерийским огнем с помощью приложения для смартфона. Кроме старого оборонно-промышленного комплекса новая когорта частных фирм играет решающую роль.

Украинское программное обеспечение ведения боевых действий размещено на облачных серверах крупных технологических компаний за рубежом. Финские фирмы предоставляют данные для наведения на цель, а американские – обеспечивают спутниковую связь. Сеть союзников с разным уровнем решимости помогает обеспечивать Украину и добиваться соблюдения санкций против России.

Новые рубежи создают новые проблемы. Растущее участие гражданского населения поднимает правовые и этические вопросы. Частные компании, расположенные вне физической зоны конфликта, могут стать объектом виртуальных или вооруженных нападений. С появлением новых фирм правительства должны позаботиться, чтобы ни одна компания не стала точкой поражения.

Нет двух одинаковых войн. Бой между Индией и Китаем может происходить на вершине мира. Китайско-американское столкновение за Тайвань будет характеризоваться широким применением военно-воздушных и военно-морских сил, ракет дальнего радиуса действия, а также будут происходить перебои в торговле.

Взаимная угроза применения ядерного оружия, вероятно, сдерживает эскалацию в Украине: НАТО не вступал в прямое столкновение с ядерным врагом, а угрозы России пока остаются пустыми. Но в борьбе за Тайвань у Америки и Китая возникнет соблазн атаковать друг друга в космосе, что может привести к ядерной эскалации, особенно если будут выведены из строя спутники раннего предупреждения и командно-штабные спутники.

Для либеральных обществ соблазн состоит в том, чтобы закрыть глаза на ужасы в Украине, а также отказаться от огромных затрат и усилий по модернизации своих Вооруженных сил. Но они не могут утверждать, что подобный конфликт между крупными индустриальными экономиками будет одноразовым событием.

Автократическая и нестабильная Россия может представлять угрозу Западу на десятилетия вперед. Растущее военное влияние Китая стало дестабилизирующим фактором в Азии, а глобальное возрождение автократии может сделать конфликты более вероятными. Армии, которые не усвоят уроки нового типа индустриальной войны, которая разворачивается в Украине, рискуют проиграть усвоившим их