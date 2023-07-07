Столтенберг: Зеленский примет участие в саммите НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе в рамках начала нового формата взаимодействия Украины с Альянсом, сообщает Европейская правда.
Об этом рассказал в пятницу на пресс-конференции накануне саммита НАТО генсек Йенс Столтенберг.
"Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационной встрече нового Совета Украина-НАТО. Он будет платформой для кризисных консультаций и принятия решений, где мы все собираемся как равные для решения проблем безопасности беспокойств", – сказал Столтенберг.
Напомним, саммит НАТО состоится 11-12 июля в литовской столице.