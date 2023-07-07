Россияне обстреляли Запорожье, попали в инфраструктурный объект — ОВА

Россияне обстреляли Запорожье, попали в инфраструктурный объект — ОВА
Фото: Vitaly V. Kuzmin

Российские войска днем 7 июля обстреляли Запорожье. В результате обстрела возник пожар на одном из инфраструктурных объектов.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Снаряды С-300 попали в объект инфраструктуры в многотысячном городе посреди дня. Произошло возгорание одного из зданий", - сообщил он.

По данным ОВА, в результате обстрела пострадавших нет. Специалисты ликвидируют последствия обстрелов.

В ОВА призвали сохранять информационную тишину, чтобы не корректировать новые обстрелы оккупантов.

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