На Прикарпатье из-за ливня подтопило села: проводится эвакуация
На Прикарпатье в результате непогоды в некоторых населенных пунктах поднялся уровень воды. Сейчас проводится эвакуация, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.
На данный момент известно, что на Прикарпатье было спасено 8 человек, еще 45 человек были эвакуированы, из них 11 детей.
Установлено, что в результате грозового дождя, поднятия уровня воды в местных ручьях произошло подтопление 600 домохозяйств, подвальных помещений, открытых территорий и местных дорог, а именно:
- Коломыйский район – с. Мышин, с. Большой Вербеж и с. Большой Ключей, около 340 домохозяйств.
- Калушский район – г. Калуш, подтоплено около 30 домохозяйств.
- Косовский район – пгт. Яблонов, с. Стопчат, с. Уторопы, с. Люча, подтоплено около 80 домохозяйств.
- Надворняский район – с. Стримба, с. Гвоздь; пгт Делятин, пгт. Ланчин, подтоплено около 150 домохозяйств.