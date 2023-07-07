На Прикарпатье из-за ливня подтопило села: проводится эвакуация

На Прикарпатье из-за ливня подтопило села: проводится эвакуация
Фото: Telegram

На Прикарпатье в результате непогоды в некоторых населенных пунктах поднялся уровень воды. Сейчас проводится эвакуация, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

На данный момент известно, что на Прикарпатье было спасено 8 человек, еще 45 человек были эвакуированы, из них 11 детей.

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Фото: на Прикарпатье залило несколько деревень (t.me/mvs_ukraine)

Установлено, что в результате грозового дождя, поднятия уровня воды в местных ручьях произошло подтопление 600 домохозяйств, подвальных помещений, открытых территорий и местных дорог, а именно:

  • Коломыйский район – с. Мышин, с. Большой Вербеж и с. Большой Ключей, около 340 домохозяйств.
  • Калушский район – г. Калуш, подтоплено около 30 домохозяйств.
  • Косовский район – пгт. Яблонов, с. Стопчат, с. Уторопы, с. Люча, подтоплено около 80 домохозяйств.
  • Надворняский район – с. Стримба, с. Гвоздь; пгт Делятин, пгт. Ланчин, подтоплено около 150 домохозяйств.

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