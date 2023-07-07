Таврическое направление: Силы обороны имеют успех, уничтожили 28 единиц техники
Украинские военные за последние сутки ликвидировали почти две роты российских окупантов и уничтожили 28 единиц вражеской техники на Таврическом направлении, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.
"На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций", — написал Тарнавский.
За сутки артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1247 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Также был уничтожен склад боеприпасов россиян.
Кроме того, украинские бойцы уничтожили 28 единиц военной техники оккупантов, в частности:
- 6 танков;
- 5 ББМ;
- 4 пушки Д-30;
- самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона";
- 3 БПЛА "Орлан-10";
- самоходная артиллерийская установка "Акация";
- комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М";
- станция РЭБ;
- автомобильная техника.
"Продвигаемся", — подчеркнул командующий.