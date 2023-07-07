Таврическое направление: Силы обороны имеют успех, уничтожили 28 единиц техники

Таврическое направление: Силы обороны имеют успех, уничтожили 28 единиц техники

Украинские военные за последние сутки ликвидировали почти две роты российских окупантов и уничтожили 28 единиц вражеской техники на Таврическом направлении, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.

"На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций", — написал Тарнавский.

За сутки артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1247 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Также был уничтожен склад боеприпасов россиян.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили 28 единиц военной техники оккупантов, в частности:

  • 6 танков;
  • 5 ББМ;
  • 4 пушки Д-30;
  • самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона";
  • 3 БПЛА "Орлан-10";
  • самоходная артиллерийская установка "Акация";
  • комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М";
  • станция РЭБ;
  • автомобильная техника.
"Продвигаемся", — подчеркнул командующий.

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