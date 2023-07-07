Страны НАТО предупредили Столтенберга из-за развивающейся угрозы в Беларуси

Польша, Литва и Латвия обратились к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу из-за угрозы, которую представляют агрессивные действия России и ситуация, которая развивается в Беларуси, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что письмо от имени президентов Польши, Литвы и Латвии было направлено не только генеральному секретарю, но и руководителям других стран-членов Альянса.

"Сотрудничество между Россией и Беларусью ухудшило безопасность региона и всего евроатлантического пространства" , - заявили президенты Анджей Дуда, Гитанас Науседа, и Эгилс Левитс.

Также в письме отмечается, что использование Россией территории Беларуси в войне против Украины, а также размещение тактического ядерного оружия на белорусской земле является "эскалационным шагом" и "прямой угрозой безопасности нашего сообщества".

О какой угрозе идет речь?

Недавно, после неудачного мятежа в России основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, Лукашенко заявил, что пообещал разместить наемников на территории своей страны. Тем временем мониторинговые каналы сообщили о строительстве лагерей, где могут разместить "вагнеровцев".

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что цель перемещения "вагнеровцев" в Беларусь пока неизвестна, однако укрепление границы в результате этого шага это нормальная реакция на возможные угрозы.

В частности, в конце мая министры обороны РФ и Беларуси подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия на белорусской территории. Также Москва пообещала передать комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.