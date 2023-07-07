Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли инженерная бронированная машина DACHS и мостоукладчик BEAVER, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении правительства Германии.
В список помощи вошли:
- 1 мост для мостоукладчика BEAVER;
- 1 инженерная бронированная машина DACHS;
- 1 мостоукладчик BEAVER;
- 3 радиоглушителя;
- 2 датчика и глушители для защиты от дронов;
- 6 тягачей 8x8 HX81;
- 3 полуприцепа.
Напомним, в четверг, 6 июля, Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдет, в частности, зенитное вооружение.