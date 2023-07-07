Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Фото: Рixabay

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли инженерная бронированная машина DACHS и мостоукладчик BEAVER, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении правительства Германии.

В список помощи вошли:

  • 1 мост для мостоукладчика BEAVER;
  • 1 инженерная бронированная машина DACHS;
  • 1 мостоукладчик BEAVER;
  • 3 радиоглушителя;
  • 2 датчика и глушители для защиты от дронов;
  • 6 тягачей 8x8 HX81;
  • 3 полуприцепа.

Напомним, в четверг, 6 июля, Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдет, в частности, зенитное вооружение.

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