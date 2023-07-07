США заморозили активы российских олигархов на более чем полмиллиарда долларов

США заморозили активы российских олигархов на более чем полмиллиарда долларов
Фото: Рixabay

Соединенные Штаты Америки с начала войны в Украине смогли арестовать активы российских олигархов на более чем полмиллиарда долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление заместителя генерального прокурора США Лизы Монако.

"Вместе мы также добились значительного прогресса в борьбе с российским незаконным финансированием. "Большая семерка" была лидером в ограничении доступа России к мировой финансовой системе и снижении ее способности подпитывать ее военную машину", - говорится в заявлении.

Отмечается, что целевая группа G7 Plus, которая работает с целевой группой ЕС и с целевой группой США KleptoCapture применят санкции, экспортные ограничения и экономические контрмеры в ответ на российскую агрессию.

Что смогла сделать Целевую группу США KleptoCapture Министерства юстиции

"Мы удержали активы российских олигархов и других лиц на сумму более 500 миллионов долларов, которые поддерживают российский режим и уклоняются от экономических контрмер США", - заявила Монако.

Также США предъявили обвинения более 30 лицам, обвиняемым в уклонении от санкций, нарушениях экспортного контроля, отмывании денег и других преступлениях. И с помощью международных партнеров США более чем в шести странах были осуществлены аресты с целью экстрадиции в Соединенные Штаты.

KleptoCapture - межведомственная оперативная группа под эгидой Министерства юстиции США, которая специализируется на выявлении и аресте российских активов, пресечении обхода санкций, преследования организаторов и участников схем, которые помогают российским олигархам скрывать собственность в США и других странах.

Конфискация активов России в США

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд в феврале впервые разрешил передать конфискованные средства российскому олигарху Украине.

Также заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявляла, что усилия Европы по замораживанию активов Центрального банка России и использованию этих средств восстановления Украины заслуживают поддержки.

Недавно министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США, их союзники и партнеры рассматривают варианты того, как можно потенциально использовать российские активы для восстановления.

Недавно представители Конгресса США представили законопроект, который позволил бы использовать замороженные активы России для помощи Украине.

Новости

Популярные темы форума

analytics