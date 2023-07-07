МВФ добавил еще 4 структурных маяка в программу EFF для Украины
Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал обновленный Меморандум после первого пересмотра программы расширенного финансирования Украины EFF, добавив 4 структурных маяка, сообщает Экономическая правда.
Об этом говорится в документе, обнародованном МВФ в пятницу.
Так, до конца сентября 2023 года Украина должна восстановить статьи Бюджетного кодекса о среднесрочном бюджетном планировании для подготовки бюджета на 2024 год.
Кроме этого, в Фонде ожидают, что до конца сентября Украина разработает "концептуальную записку" по программе "5-7-9" с предложениями по ориентации на малые и средние предприятия "путем поэтапного исключения из программы крупных компаний, усиления мониторинга и поддержания надлежащих гарантий".
Еще один структурный маяк - до конца октября Минфин вместе с Налоговой и Таможней должны подготовить планы действий, включая краткосрочные и среднесрочные меры, которые охватывают ключевые сферы реформ.
Как подчеркнули в МВФ, уже определены три направления реформирования для уменьшения коррупционных рисков:
- реформа кадровой и компенсационной политики;
- улучшение оперативного управления таможней из центрального аппарата;
- перенос верификации/проверки таможенных документов из пунктов пересечения границы во внутренние офисы.
Также структурный маяк касается "Оператора ГТС Украины" - до конца октября 2023 года Украина обязалась выбрать и назначить наблюдательный совет для "Оператора ГТС". При этом до конца июля должна завершиться передача акций ОГТСУ непосредственно Министерству энергетики и принятие нового устава компании.
Кроме этого, МВФ включил повторно два маяка, которые Украина должна была выполнить до первого пересмотра программы: принять законопроект о налоговых изменениях и администрировании (законопроект №8401), новый дедлайн - конец июля; и обновить и опубликовать Среднесрочную стратегию управления долгом, новый дедлайн - конец октября.
При этом в МВФ отметили, что Украина уже выполнила 5 пунктов.