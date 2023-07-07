После Братиславы Зеленский прилетел в Турцию на встречу с Эрдоганом

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в пятницу, 7 июля, прибыл в Турцию для переговоров с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

Украинский лидер проведет с Эрдоганом переговоры по "формуле мира", саммиту НАТО, гарантиям безопасности и "зерновому соглашению".

Также в фокусе – восстановление Украины и "оборонные контракты между нашими предприятиями".

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе посетит Турцию для встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего турецкий лидер может поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным.

Напомним, в четверг, 6 июля, Владимир Зеленский пребывал с визитом в Болгарии, после чего отправился в Прагу и Братиславу.