Лубинец: Украина вернула тела украинских военных, убитых россиянами в Еленовке

В Украину удалось вернуть тела украинских военных, погибших из-за теракта оккупантов в Еленовке, сейчас проходит анализ ДНК для идентификации, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

"Украине удалось вернуть тела украинских защитников. Большинство из них — идентифицированы… Сейчас проходит анализ ДНК, родные соответствующими органами проинформированы" , — отметил он.

Лубинец добавил, что украинцы, погибшие в Еленовке, имели официальный статус военнопленных. Они были верифицированы МККК.

Омбудсмен также рассказал, что после теракта впервые общался с российской уполномоченной Татьяной Москальковой и предложил допустить в Еленовку международных экспертов.

Сначала российская сторона согласилась, но потом появились информация, что россияне срочно убирают барак, в котором удерживали украинских военнопленных и где россияне устроили взрыв, что-то приводят в порядок, проводят "ремонтные работы".

В результате на место преступления так и никого не допустили.

Кроме того Миссия ООН по установлению фактов о теракте в оккупированной Еленовке ни разу не согласилась ознакомиться с украинскими материалами по взрыву в колонии: "Миссию закрыли, а я с ними даже не встретился. На мой взгляд, не встретился из-за их нежелания реально чем-то заниматься".

По словам Лубинца, на протяжении всего времени работы миссии — 5 месяцев, он неоднократно пытался встретиться с ее участниками онлайн или офлайн.

В частности, он выражал готовность ехать в Нью-Йорк, чтобы передать те материалы, которые есть у украинской стороны, а это экспертный анализ фото, видеоматериалов, которые обнародовали россияне: "На наш взгляд, на взгляд экспертов, не только украинских, которые принимали в этом участие, это был заряд, установленный внутри этого барака, который дает очень высокую температуру".

Однако, по его словам, миссию закрыли: "Об этом сообщил представитель Гутерреша на пресс-конференции, и на прямой вопрос журналистов: Вы приняли решение закрыть эту миссию из-за того, что РФ не допустила представителей миссии в Еленовку? Ответ был: "Мы это не комментируем".

Напомним, утром 29 июля 2022 года российские пропагандистские СМИ заявили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные из "Азовстали". оккупанты обвинили в обстреле ВСУ. В Международном волонтерском сообществе InformNapalm заявили, что Россия в Еленовке могла применить термобарическое оружие — военнопленных "азовцев" сожгли во сне.

По данным Офиса генерального прокурора, в результате взрыва погибли около 40 украинских военных и 130 получили ранения. Украина потребовала от ООН и Международного комитета Красного Креста провести инспекцию колонии.

Миссия ООН по расследованию теракта не смогла отправиться на территорию следственного изолятора в Еленовке Донецкой области, поскольку не получила гарантий безопасности для участников.

6 января 2023 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию, созданную для расследования убийства украинских военнопленных в Еленовке Донецкой области.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что решение ООН о роспуске миссии по расследованию теракта в Еленовке является очередной демонстрацией посреднически-нейтральной позиции этой Организации.