КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Киевская городская военная администрация решила временно не оповещать о воздушной тревоге в Киеве из-за проблем с "экстренными оповещениями", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает КГВА.
"Киевская городская военная администрация временно не будет сообщать о начале и отбое воздушных тревог в столице из-за проблем с "экстренными оповещениями".
В администрации призвали следить за сообщениями о тревогах в приложении "Киев Цифровой".
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