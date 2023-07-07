Резников показал шведские БМП, которые прибыли в Украину
Министр обороны Алексей Резников поделился видео со шведскими боевыми машинами Stridsfordon 90, которые прибыли в Украину, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил министр обороны в Twitter.
"Strf 90 уже прибыли в Украину и готовы к бою. Лучшие машины для лучших солдат.
Наши общие цвета - синий и желтый. Наши общие ценности - свобода и демократия. Наши общие цели - победа и справедливость".
Резников также поблагодарил министра обороны Швеции Поля Джонсона и всех шведов за эти БМП.
В январе Швеция объявила, что передаст Украине около 50 боевых машин CV 90. Их передачу одобрил парламент страны в военном пакете, одобренном в феврале.