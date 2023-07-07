Резников показал шведские БМП, которые прибыли в Украину

Министр обороны Алексей Резников поделился видео со шведскими боевыми машинами Stridsfordon 90, которые прибыли в Украину, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил министр обороны в Twitter.

"Strf 90 уже прибыли в Украину и готовы к бою. Лучшие машины для лучших солдат.

Наши общие цвета - синий и желтый. Наши общие ценности - свобода и демократия. Наши общие цели - победа и справедливость".

Резников также поблагодарил министра обороны Швеции Поля Джонсона и всех шведов за эти БМП.

Strf 90 IFWs have arrived in Ukraine and are ready for battle. Top machines for top soldiers.Thank you to my friend @PlJonson and all Swedes for these IFWs.Our common colors are blue and yellow.Our common values are freedom and democracy.Our common goals are victory and… pic.twitter.com/jb8sTcgsca — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 7, 2023

В январе Швеция объявила, что передаст Украине около 50 боевых машин CV 90. Их передачу одобрил парламент страны в военном пакете, одобренном в феврале.