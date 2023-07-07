В Турции началась встреча Зеленского и Эрдогана
Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с рабочим визитом в Турции, начал встречу со своим турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Нurriyet и Telegram Владимира Зеленского.
Как сообщается, встреча президентов началась около 21:00 в особняке Вахдеттина в Стамбуле. После переговоров также ожидается совместная пресс-конференция Зеленского и Эрдогана.
"Встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Очень важны переговоры. Безопасность – и в нашем Черноморском регионе, и в целом в Европе", – написал глава государства.
В ходе встречи президенты обсудят саммит НАТО в Вильнюсе, украинскую "формулу мира", защиту и развитие Черноморской зерновой инициативы и дальнейшие усилия для продовольственной безопасности.
Европейское турне Зеленского
Напомним, последние несколько дней президент Владимир Зеленский посещает рабочие визиты страны Европы в рамках нового турне.
Глава государства уже побывал в Болгарии, где провел переговоры с премьером Николаем Денковым и президентом Руменом Радевым.
Также он прилетал и в Чехию. Там он встречался и проводил пресс-конференцию с президентом Петром Павелом.
Глава украинского государства находился в Словакии. Он провел переговоры с президентом Зузаной Чапутовой и договорился о новых военных поставках нашей стране.