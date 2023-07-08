Байден посоветовал Си Цзиньпину "быть осторожным" в отношениях с Путиным
Президент США Джо Байден сказал китайскому лидеру Си Цзиньпину "быть осторожным" в отношениях с Москвой, ведь Пекин полагается на западные инвестиции, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Reuters.
После двухдневного визита президента Китая в Москву, в марте этого года, Джо Байден посоветовал Си Цзиньпину "быть осторожным". Американский лидер отметил, что после полномасштабного вторжения в Украину российский рынок покинули 600 американских корпораций.
По его словам, Си говорил Байдену, что экономика Китая зависит от инвестиций из Европы и Соединенных Штатов.
"Я сказал: это не угроза. Это наблюдение", – сказал Байден.
На вопрос, что ему на это ответил Си, президент США сказал: "Он слушал и не спорил".
Визит Си Цзиньпина в Путин
Глава Китая с двухдневным визитом прибыл в Москву 20 марта. Во время неформальной встречи с Владимиром Путиным, которая длилась 4 часа, он обсуждал тему войны в Украине.
Отношения США и Китая
Отношения между странами начали стремительно ухудшаться в прошлом году, когда США выступили на стороне Тайваня, который Китай считает своей территорией.
Также, усилению напряжения в восстановлении поспособствовал инцидент, произошедший в феврале 2023 года, когда над США заметили и сбили воздушный шар-шпион. Позже Китай признал, что аэростат принадлежал ему и якобы не выполнял разведку.