Байден посоветовал Си Цзиньпину "быть осторожным" в отношениях с Путиным

Президент США Джо Байден сказал китайскому лидеру Си Цзиньпину "быть осторожным" в отношениях с Москвой, ведь Пекин полагается на западные инвестиции, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Reuters.

После двухдневного визита президента Китая в Москву, в марте этого года, Джо Байден посоветовал Си Цзиньпину "быть осторожным". Американский лидер отметил, что после полномасштабного вторжения в Украину российский рынок покинули 600 американских корпораций.

По его словам, Си говорил Байдену, что экономика Китая зависит от инвестиций из Европы и Соединенных Штатов.

"Я сказал: это не угроза. Это наблюдение" , – сказал Байден.

На вопрос, что ему на это ответил Си, президент США сказал: "Он слушал и не спорил".

Визит Си Цзиньпина в Путин

Глава Китая с двухдневным визитом прибыл в Москву 20 марта. Во время неформальной встречи с Владимиром Путиным, которая длилась 4 часа, он обсуждал тему войны в Украине.

Отношения США и Китая

Отношения между странами начали стремительно ухудшаться в прошлом году, когда США выступили на стороне Тайваня, который Китай считает своей территорией.

Также, усилению напряжения в восстановлении поспособствовал инцидент, произошедший в феврале 2023 года, когда над США заметили и сбили воздушный шар-шпион. Позже Китай признал, что аэростат принадлежал ему и якобы не выполнял разведку.