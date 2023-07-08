Генштаб: В Украине уничтожены еще более 600 россиян и 16 артсистем
Украинские защитники уничтожили за сутки 630 российских военных, 4 танка и 16 артиллерийских систем, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 233440 (+630) человек ликвидировано,
- танков - 4074 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 7953 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 4346 (+16) ед,
- РСЗО - 661 (+3) ед,
- средства ПВО - 410 (+2) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3666 (+14),
- крылатые ракеты - 1271 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6914 (+16) ед,
- специальная техника - 619 (+7).
Данные уточняются.