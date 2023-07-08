Зеленский посетил Змеиный в 500-й день полномасштабной войны

Зеленский посетил Змеиный в 500-й день полномасштабной войны
Фото: Скриншот видео

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам на 500й день полномасштабной войны, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Зеленский в Facebook.

"500 дней полномасштабной войны.
Змеиный. Свободный остров свободной Украины.
Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, которые отдали свою жизнь в этой битве - одной из важнейших за время полномасштабной войны.
Слава каждому и каждой, кто воюет ради безопасности в нашем Черном море!".

Вместе с президентом и военными на остров приехали глава военной разведки Кирилл Буданов и глава ОП Андрей Ермак.

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