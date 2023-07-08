Зеленский посетил Змеиный в 500-й день полномасштабной войны
Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам на 500й день полномасштабной войны, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Зеленский в Facebook.
"500 дней полномасштабной войны.
Змеиный. Свободный остров свободной Украины.
Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, которые отдали свою жизнь в этой битве - одной из важнейших за время полномасштабной войны.
Слава каждому и каждой, кто воюет ради безопасности в нашем Черном море!".
Вместе с президентом и военными на остров приехали глава военной разведки Кирилл Буданов и глава ОП Андрей Ермак.