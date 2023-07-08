В субботу оккупанты обстреляли Лиман: по меньшей мере 6 жертв
Утром субботы россияне обстреляли из РСЗО Лиман Донецкой области: погибли по меньшей мере 6 человек, 5 получили ранения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель ОВА Павел Кириленко в Telegram.
"По меньшей мере 6 человек погибли и 5 ранены в результате обстрела российскими террористическими войсками Лимана.
Около 10 утра россияне нанесли удар по городу из РСЗО - попали в частный сектор. Повреждены дом и магазин".
Кириленко сообщил, что на месте работает полиция. Парамедики оказывают необходимую медицинскую помощь.