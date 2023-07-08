Ночью враг атаковал иранскими ударными дронами: ВСУ уничтожили 5
Часть ударных БПЛА не удалось перехватить, сообщает Деловая столица.
Ночью 8 июля 2023 г. враг атаковал иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край), информируют в ППС.
В результате боевой работы подразделениями ПВО Сил обороны Украины уничтожены 5 ударных БпЛА.
Часть ударных БПЛА не удалось перехватить. "Шахеды" попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях. Предварительно без жертв.