Зеленский подписал указы о присвоении звания Героя Украины 49 военным
Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Героя Украины 49 военнослужащим Вооруженных Сил, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорят соответствующие указы президента.
Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:
- Чобану Николаю Ивановичу - младшему лейтенанту;
- Хижняку Алексею Леонидовичу - капитану (посмертно);
- Харченко Сергею Николаевичу - старшему лейтенанту;
- Сороке Андрею Витальевичу - старшему лейтенанту (посмертно);
- Симоновой Ольге Сергеевне - старшему сержанту (посмертно);
- Сове-Лисовцу Владимиру Александровичу - сержанту (посмертно);
- Самофалу Денису Викторовичу - лейтенанту (посмертно);
- Мурашко Даниилу Геннадьевичу - майору (посмертно);
- Сафонову Даниилу Юрьевичу - лейтенанту полиции (посмертно);
- Махачеку Александру Ярославовичу - полковнику (посмертно);
- Примаченко Владимиру Васильевичу - старшему сержанту (посмертно);
- Олейнику Ярославу Олеговичу - солдату (посмертно);
- Лещенкову Ивану Геннадьевичу - капитану (посмертно);
- Ковальчуку Юрию Александровичу - солдату (посмертно);
- Дудченко Владимиру Владимировичу - главному сержанту (посмертно);
- Канюку Юрию Игоревичу - старшему лейтенанту (посмертно);
- Дереху Виталию Мирославовичу - младшему сержанту (посмертно);
- Благовисному Вадиму Андреевичу - подполковнику (посмертно);
- Барчуку Владимиру Васильевичу - капитану (посмертно);
- Щоголеву Ивану Евгеньевичу - младшему сержанту (посмертно);
- Скворцову Владиславу Юрьевичу - старшему лейтенанту (посмертно);
- Реуцкому Михаилу Ивановичу - сержанту (посмертно);
- Макаревичу Николаю Николаевичу - лейтенанту (посмертно);
- Лысенкову Вадиму Николаевичу - младшему сержанту (посмертно);
- Лабунскому Денису Богдановичу - сержанту (посмертно);
- Калагурскому Богдану Петровичу - капитану (посмертно);
- Довгуну Тарасу Сергеевичу - солдату (посмертно);
- Горбаню Владиславу Вячеславовичу - капитану (посмертно);
- Янишину Николаю Александровичу - главному сержанту (посмертно);
- Чабаненко Михаилу Анатольевичу - старшему сержанту (посмертно);
- Храпко Евгению Викторовичу - сержанту (посмертно);
- Сучкову Сергею Вениаминовичу - старшему лейтенанту (посмертно);
- Стельмаху Владимиру Владимировичу - старшему лейтенанту (посмертно);
- Романченко Дмитрию Юрьевичу - капитану (посмертно);
- Романову Александру Олеговичу - младшему сержанту (посмертно);
- Миршавому Алексею Викторовичу - младшему сержанту (посмертно);
- Марачко Кириллу Сергеевичу - главному сержанту (посмертно);
- Лысенко Евгению Вадимовичу - майору (посмертно);
- Леунову Александру Владимировичу - старшему сержанту (посмертно);
- Королю Сергею Владимировичу - капитану (посмертно);
- Колесниченко Игорю Андреевичу - сержанту (посмертно);
- Климчуку Валентину Васильевичу - старшему солдату (посмертно);
- Камардину Эдуарду Руслановичу - капитану (посмертно);
- Вербицкому Сергею Сергеевичу - майору;
- Бутусину Роману Олеговичу - солдату (посмертно);
- Бутусину Леониду Олеговичу - солдату (посмертно);
- Божко Сергею Витальевичу - старшему солдату (посмертно);
- Блищику Вадиму Адамовичу - младшему лейтенанту (посмертно);
- Алексапольскому Святославу Николаевичу - младшему сержанту (посмертно).